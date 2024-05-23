إجتماع لفصائل المقاومة في طهران بمشاركة سلامي وقاآني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 14:42

إجتماع لفصائل المقاومة في طهران بمشاركة سلامي وقاآني

منذ 1 ساعة 23 May، 2024
فصائل
ايران - عربي وإقليمي

على هامش مراسم تشييع السيد رئيسي ورفاقه، عُقد في العاصمة الإيرانية طهران إجتماع ضم جمعاً من قادة فصائل المقاومة في المنطقة.
وحضر الاجتماع قائد الحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني.
كما حضر الاجتماع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ورئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام ممثلًا اليمن.
وجرى خلال الإجتماع بحث الظروف السياسية والإجتماعية والعسكرية في غزة وطوفان الأقصى ودور جبهة المقاومة حيث أكد المجتمعون إستمرار الجهاد حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة في غزة.

المصدر: مواقع

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