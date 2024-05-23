تشييع شهداء الواجب في تبريز وزنجان ونجف اباد

خرج الشعب الإيراني اليوم الخميس بجموعٍ غفيرة إلى الشوارع للمشاركة في مراسم وداع رئيس البلاد الذي استشهد يوم الأحد الفائت مع مرافقيه بتحطم المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

ففي مدينة تبريز اقيمت مراسم تشييع ممثل قائد الثورة الإسلامية في ‏محافظة أذربيجان الشرقية الشهيد آية الله السيد محمد علي آل هاشم.

وفي مدينة زنجان اقيمت مراسم تشييع و توديع جثمان الشهيد العقيد الثاني بهروز القاضي.

و في مدينة نجف اباد بمحافظة اصفهان، اقيمت مراسم دفن الشهيد الطيار محسن داريانوش بحضور حشد كبير.



المصدر: مواقع