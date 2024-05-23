إيران | بدء توافد الحشود المليونية الى مدينة بيرجند في خراسان للمشاركة في تشييع الشهيد رئيسي

في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت إيران، بدأ الايرانيون بالتوافد الحاشد للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الشهيد السيد إيراهيم رئيسي في مدينة بيرجند عاصمة محافظة خراسان الجنوبية.

كما ومن المقرر ان ينطلق موكب تشييع الرئيس بعد صلاة الظهر ،من جادة الإمام الرضا وصولاً إلى المقام الرضوي المقدس في مشهد الرضا بمشاركة شعبية، ليوارى بعده الثرى في مرقد الإمام الرضا المقدس.

وفي تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت طهران، ستقام مراسم تكريم للشهيد حسين أميرعبد اللهيان في ساحة مشاخ التابعة لوزارة الخارجية. وسيتم دفن الجثمان الساعة 11:00 صباحًا حرم مقام السيد عبد العظيم حسني.

وفي تبريز ستقام مراسم دفن الشهيد آية الله الهاشم من الساعة 9:30 صباحاً انطلاق من ساحة الشهادة إلى ساحة ساعة تبريز.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية الاثنين الفائت عن إستشهاد السيد رئيسي ووزير الخارجيّة حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: وكالات ايرانية