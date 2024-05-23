مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا صباح اليوم الخميس هدفاً حيوياً في ام الرشراش “ايلات” بواسطة الطيران المسيّر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 23 2024 - 03:58

مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا صباح اليوم الخميس هدفاً حيوياً في ام الرشراش “ايلات” بواسطة الطيران المسيّر

منذ 53 mins 23 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة