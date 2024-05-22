طيران العدوان الأميركي البريطاني يشنّ عدة غارات على مطار الحديدة الدولي في مدينة الحديدة اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 18:12

طيران العدوان الأميركي البريطاني يشنّ عدة غارات على مطار الحديدة الدولي في مدينة الحديدة اليمنية

منذ 2 ساعة 22 May، 2024
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