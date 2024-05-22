وفود رسمية عربية وأجنبية تصل إلى قصر المؤتمرات في طهران  ‫للمشاركة في مراسم تشييع الشهداء الرئيس السيد رئيسي ورفاقه – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 16:26

وفود رسمية عربية وأجنبية تصل إلى قصر المؤتمرات في طهران  ‫للمشاركة في مراسم تشييع الشهداء الرئيس السيد رئيسي ورفاقه

منذ 44 mins 22 May، 2024
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