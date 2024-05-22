طوفان الأقصى | لليوم الـ 229 .. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ 229 تواليًا، باستمرار القصف العنيف واستهداف منازل مأهولة ومنشآت وبنية تحتية، وارتكاب المزيد من المجازر وفرض المجاعة والتهجير والمعاناة الإنسانية غير المسبوقة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدف منزلاً لعائلة فرحات في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر الإسرائيلية النار تجاه سفن ومعدات الصيادين في حسبة رفح ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

واستشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال بركسا يؤوى نازحين بالقرب من ترنس البابا في الزوايدة وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على رفح وسط قصف مدفعي وإطلاق نار وسماع اشتباكات. وارتقى 6 شهداء وأصيب 6 آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة ابو زايدة بمنطقة بئر النعجة شمال القطاع.

وأفادت مصادر صحافية بإستمرار قوات الاحتلال في اجتياح رفح جنوب قطاع غزة واحتلال معبر رفح الحدودي منذ 6 مايو الجاري، وكذلك اجتياح جباليا ومعسكرها وأجزاء من شمال غزة

ومساء الثلاثاء أفاد مصدر طبي، بارتقاء 4 شهداء بينهم طفلة لم تتجاوز العام، وإصابة آخرين، بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الشوبكي في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

نسف مربع سكني في منطقة العجارمة وسط مخيم جباليا

كما استُشهد 4 مواطنين بينهم امرأتان وطفل بقصف الاحتلال منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35647، والإصابات إلى 79852، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 85 مواطنا، وإصابة 200 آخرين.

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المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية