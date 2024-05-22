إيران | الإمام الخامنئي يؤم صلاة الجنازة على الشهداء رئيسي ورفاقه في جامعة طهران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 22 2024 - 10:44

إيران | الإمام الخامنئي يؤم صلاة الجنازة على الشهداء رئيسي ورفاقه في جامعة طهران

منذ 1 ساعة 22 May، 2024
vlcsnap-2024-05-22-09h09m09s502
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

أدى الامام السيد علي الخامنئي الصلاة على جثامين الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ورفاقهم الشهداء في جامعة طهران قبل قليل.

وتوافد عشرات آلاف الإيرانيين، منذ صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة طهران، للمشاركة في مراسم تشييع جثامين السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه في جامعة طهران.

وأقيمت الليلة الماضية مراسم توديع الرئيس ورفاقه في مصلى طهران بحضور غفير لأهالي العاصمة.

ومساء اليوم ستقام مراسم تأبين شهداء الخدمة في طهران بحضور المسؤولين الأجانب والدوليين.

كما سيتم توديع جثمان السيد رئيسي صباح يوم غد الخميس في خراسان الجنوبية ومن ثم سيوارى الثرى مساء الغد في الحرم الرضوي في مشهد.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة