إيران | الإمام الخامنئي يؤم صلاة الجنازة على الشهداء رئيسي ورفاقه في جامعة طهران

أدى الامام السيد علي الخامنئي الصلاة على جثامين الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ورفاقهم الشهداء في جامعة طهران قبل قليل.

وتوافد عشرات آلاف الإيرانيين، منذ صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة طهران، للمشاركة في مراسم تشييع جثامين السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه في جامعة طهران.

وأقيمت الليلة الماضية مراسم توديع الرئيس ورفاقه في مصلى طهران بحضور غفير لأهالي العاصمة.

ومساء اليوم ستقام مراسم تأبين شهداء الخدمة في طهران بحضور المسؤولين الأجانب والدوليين.

كما سيتم توديع جثمان السيد رئيسي صباح يوم غد الخميس في خراسان الجنوبية ومن ثم سيوارى الثرى مساء الغد في الحرم الرضوي في مشهد.

المصدر: موقع المنار