تركيا | أردوغان يعلن حداداً وطنياً ليوم واحد إثر إستشهاد السيد رئيسي ورفاقه في تحطم مروحية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حداداً وطنياً في البلاد ليوم واحد إثر وفاة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادثة تحطم مروحية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمس الاثنين عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الصدد: “قررنا إعلان حداد وطني ليوم واحد لنشاطر الشعب الإيراني آلامه”.

وأضاف: “تلقينا نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث مروحية ببالغ الحزن، ونعرب عن تعازينا للشعب الإيراني الشقيق ونؤكد وقوفنا إلى جوارهم”.

وتطرَّق أردوغان خلال خطابه إلى مشاركة الطائرة المسيّرة “آقنجي” تركية الصنع في أعمال البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني.

وقال في هذا السياق: “مسيّرة آقنجي نفذت طلعات بحث وإنقاذ (في إيران) لمدة 7 ساعات ونصف قاطعة 2100 كيلومتر رغم الأحوال الجوية السيئة”. وأشار إلى أن “آقنجي” أثبتت كفاءتها وفاعليتها خلال عملية البحث عن المروحية المنكوبة التي كانت تقلّ القادة الإيرانيين.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ذكرت رئاسة دائرة الاتصال التركية في بيانٍ أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، أعرب خلاله عن تعازيه بوفاة رئيسي والوفد المرافق له.

وقال الرئيس التركي إن “بلاده ستقف دوماً بجانب الشعب الإيراني خلال أيامه العصيبة وتتشارك حزنه”. ووصف الحادث بـ”الأليم والمحزن”، متقدماً بالتعازي لإيران باسمه وباسم الشعب التركي.

وأكد أن “تركيا ستواصل الوفاء بمتطلبات قانون حسن الجوار والأخوة تجاه إيران في المستقبل”، وقال أن “مساهمات رئيسي وعبد اللهيان في العلاقات بين تركيا وإيران ستظل حاضرة في الأذهان دائماً”.

المصدر: وكالة يونيوز