الهلال الأحمر العراقي يجهز 10 فرق بحث وإنقاذ بغية إرسالها جواً إلى إيران للمساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2024 - 22:36

الهلال الأحمر العراقي يجهز 10 فرق بحث وإنقاذ بغية إرسالها جواً إلى إيران للمساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني

منذ 32 mins 19 May، 2024
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