إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة ايلون حانتيا يعرا وجورين بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 09:04

إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة ايلون حانتيا يعرا وجورين بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 21 mins 13 May، 2024
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