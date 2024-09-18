إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في عرب العرامشة بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 16:38

إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في عرب العرامشة بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة

منذ 53 mins 18 September، 2024
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