حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد أحمد علي مهدي

شيّع حزب الله وأهالي بلدة عدشيت وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد أحمد علي مهدي بموكبٍ حاشد ومَهيب في بلدة عدشيت الجنوبية.

وبعد المراسم التكريمية للشهيد عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة ، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء.

وبعد أن أمّ إمام البلدة الشيخ علي حايك الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة.

وشارك في التشييع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشّي، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون، رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك، شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.

وعند جبانة البلدة وُري الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

المصدر: موقع المنار