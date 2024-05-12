إيران تصدر الزعفران إلى 55 دولة خلال العام الماضي

أعلن مدير عام تنمية الأسواق بالمؤسسة التعاونية الريفية تصدير 221 طناً من الزعفران الإيراني بقيمة 210 ملايين دولار إلى 55 دولة خلال العام الماضي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مدير عام تنمية الأسواق بالمؤسسة التعاونية الريفية اشار الى زيادة تصدير الزعفران بعبوات أقل من 30 جراما العام الماضي ( انتهى 20 مارس 2024) مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال: تم تصدير 221 طنا من الزعفران الإيراني بقيمة 210 ملايين دولار إلى 55 دولة العام الماضي.

وكانت الإمارات الوجهة الأولى بشراء 67 ألفاً و120 كيلوغراماً من الزعفران، تلتها الصين بشراء 49 ألفاً و200 كيلوغرام، وإسبانيا بشراء 43 ألفاً و820 كيلوغراماً، وأفغانستان بشراء 21 ألفاً و716 كيلوغراماً.

المصدر: وكالة تسنيم