غارة جديدة لطيران العدو الاسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة والآليات الصهيونية تطلق نيرانها جنوب المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 04:02

غارة جديدة لطيران العدو الاسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة والآليات الصهيونية تطلق نيرانها جنوب المدينة

منذ 6 mins 11 May، 2024
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