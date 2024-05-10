حزب الله وجمهور المقاومة شيعوا قافلة من الشهداء على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 21:54

حزب الله وجمهور المقاومة شيعوا قافلة من الشهداء على طريق القدس

منذ 33 mins 10 May، 2024
تشييع شهيد
تقارير مصورة - لبنان

شيع حزب الله وجمهور المقاومة قافلة من الشهداء على طريق القدس.

المصدر: قناة المنار

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