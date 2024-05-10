أزمة الصهاينة في الشمال مستفحلة.. صواريخ المقاومة ترعبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 21:54

أزمة الصهاينة في الشمال مستفحلة.. صواريخ المقاومة ترعبهم

منذ 1 ساعة 10 May، 2024
صهاينة
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

أزمة الصهاينة مستفحلة في الشمال.. كثر لن يعودوا والبركان يرعبهم.

المصدر: قناة المنار

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