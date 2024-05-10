استطلاع لصحيفة معاريف: 70% من “الاسرائيليين” لديهم ثقة  ‫ضئيلة بالحكومة و70% يرون أن على رئيس أركان الجيش الاستقالة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 15:46

استطلاع لصحيفة معاريف: 70% من “الاسرائيليين” لديهم ثقة  ‫ضئيلة بالحكومة و70% يرون أن على رئيس أركان الجيش الاستقالة

منذ 15 mins 10 May، 2024
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