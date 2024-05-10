صعدة | خروج مليوني في مسيرات “التصعيد بالتصعيد.. مع غزة حتى النصر”

خرجت في محافظة صعدة اليمنية، اليوم الجمعة، مسيرات مليونية دعما للشعب الفلسطيني تحت شعار “التصعيد بالتصعيد.. مع غزة حتى النصر”. وإلى جانب 22 مسيرة في مختلف مديريات ومناطق محافظة صعدة خرجت في ساحة المولد النبوي الشريف بمدينة صعدة المسيرة المركزية الكبرى.

وخرجت المسيرات بالمحافظة في ساحات الشهيد القائد، آل سالم، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح، عرو وبني بحر، العين والقهرة بالظاهر، ربوع الحدود ومدينة جاوي وبوصان بمجز، الجرشة بغمر، قطابر، كتاف، ذويب، فيما ستخرج مسيرات، عقب صلاة الجمعة في ساحات الخميس بمنبه، شدا، والِبة بالظاهر، عُضْلَة بالحشوة، آل ثابت للخروج الشعبي عقب صلاة الجمعة.

هذا وعبر المتظاهرون عن تأييدهم لأي خطوات تصعيدية قادمة تتخذها القوات المسلحة في مواجهة غطرسة ثلاثي الشر العالمي “أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الصهيوني” حتى يتوقف العدوان والحصار عن غزة.

بيان مسيرات صعدة

أعلن بيان مسيرة “التصعيد بالتصعيد.. مع غزة حتى النص” التضامن مع مصر إزاء التهديد الصهيوني للأمن القومي المصري، مؤكدا الوقوف مع الحق المصري في الرد الحازم بالاعتداء على الأراضي المصرية فيما يتمثل بمعبر رفح.

وحذر من الانسياق وراء والتضليل الذي تمارسه الإدارة الأمريكية للتنصل من مسؤوليتها عن كل الجرائم المقترفة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن أمريكا هي الداعم الأساسي لكيان العدو الصهيوني، ولولا الدعم الأمريكي لما تجرأ الكيان على ارتكاب الجرائم.

وحيا بيان المسيرة صمود الشعب الفلسطيني وثبات مجاهديه في وجه كيان العدو الصهيوني، داعيا الشعوب العربية والإسلامية للتوجه نحو التربية الإيمانية الواعية والمسؤولية لحماية المجتمعات والشعوب من الهيمنة الصهيونية.

ودعا الأنظمة العربية إلى التحرك الجاد واتخاذ مواقف عملية مؤثرة لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالتحرك الطلابي في عشرات الجامعات الأمريكية والأوروبية ومختلف العدوان نصرة لفلسطين، معبرا عن التضامن معهم، مطالبا بالتوقف عن الممارسات القمعية تجاههم.

كما أشاد بالموقف التركي الذي أعلن مقاطعة فئات كبيرة من البضائع الصهيونية، وعدم شحن كميات كبيرة من البضائع إلى الكيان الصهيوني.

وجدد الدعوة لتبني حملة منظمة منسقة لمقاطعة البضائع والسلع والشركات والبنوك الصهيونية والأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني.

البيان حيا العمليات البطولية للمجاهدين ضد كيان العدو في المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق ولقواتنا المسلحة اليمني، مؤكدا الاستمرار في التعبئة والاستنفار وفي الفعاليات والمسيرات، مشددا على أن الشعب الفلسطيني ليس وحده.

المصدر: موقع المسيرة+ وكالة يونيوز