عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 9 أيار/مايو 2024

العناوين:

الأخبار:

– ‫تثبيت لإسناد غزّة وتعطيل للمناورات السياسية: حزب الله يرفع سقف المواجهة

– أميركا “تقنّن” السلاح: “إسرائيل” تحت الضغط

– ‫المستشفيات الخاصة: لا علاج للفقراء

‫ – ‫لماذا لم يطبّق وزير المال ضريبة الدعم؟ استيراد المحروقات ثابت… بعكس حصص الشركات

– أوروبا الجديدة أكثر “إسرائيليةً” من أميركا

البناء:

– ‫تحوّل نوعيّ في جبهة لبنان: تدمير المنازل التي يستخدمها الاحتلال على الحدود

– ‫الاحتلال يواصل العدوان على رفح والمقاومة تستهدف تجمعاته وتشتبك مع قواته

– ‫واشنطن تكشف عن تعليق شحنة سلاح للكيان احتجاجًا على “معركة غير منسّقة”

اللواء:

– القصف يتجاوز “قواعد اللعبة”.. وقذائف على غالانت قبل “الصيف الساخن”

– النزوح يتقدَّم على الـ1701 وملف الرئاسة.. واتّصالات لإبعاد الاتهامات عن جلسة الأربعاء

– إدارة بايدن لوقف التوغّل في رفح: تعليق شحنات أسلحة يُفجّر أزمة

الديار:

– مفوضية اللاجئين لن تسلم “داتا” النازحين واجتماع في بكركي وتحركات شعبية

– الورقة الفرنسية كتبت “بالإنكليزية” وتجاهلت “الرئاسة” و14 ملاحظة لبنانية

– صواريخ بركان تلاحق غالانت وعمليات نوعية للمقاومة و30 غارة للطيران المعادي

الجمهورية:

– واشنطن لهدنة من غزّة إلى لبنان

– عودة حاسمة لجونسون: صيف واعد

– دور البلديات والمجتمع المدني في تحقيق التنمية

النهار:

– هل اتّخذ باسيل قرار فصل ألان عون؟

– مفاوضات الهدنة عالقة واستياء “إسرائيلي” من أميركا

– مساع ديبلوماسية خارج الخماسية لحل رئاسي!

– وقف النار يعيد العطف الغريزي لبايدن على “إسرائيل”

الشرق:

– جيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية غالبية ضحاياها أطفال

الاسرار:

البناء:

-يقول دبلوماسي غربي متابع ليوميات حرب غزّة ومسارات التفاوض إنّه بينما يبدو أن الوضع الأصعب للأطراف المعنية بالحرب والتفاوض هو بنيامين نتنياهو، فإن الأصح أن وضع جو بايدن هو الأصعب وهو في سنته الانتخابية يواجه شارعًا غاضبًا راديكاليًا وأمامه محاولات توريط من نتنياهو للإبقاء على حرب يعرف أنها كارثية، لكن وقفها بإظهار تنازع أميركي “إسرائيلي” يعزز محورالمقاومة هو هزيمة أميركية بمثل ما هو هزيمة “إسرائيلية” واستخدام شحنات الأسلحة والذخائر للضغط لانضباط حكومة الكيان بالخط التفاوضيّ لواشنطن قد ينتج موازين تقلب الصورة في الإقليم والبحر الأحمر صار استنزافًا معنويًا لا يُطاق لقوة الردع الأميركية وليس لدى بايدن خطة في التعامل بطريقة متوازنة مع كلّ هذه العناصر.

-يقول خبراء عسكريون إنّه بينما تتحدّث قيادات الكيان كلّ يوم عن الحرب على لبنان، فإن المقاومة نجحت بتمويه نقاط قوتها بحيث لا يمكن ربط أي عمل عسكري لجيش الاحتلال بما يمكن أن يخدم خطة الحرب إذا وقعت غدًا، بينما تبدو المقاومة التي تعلن أنها لا تريد الحرب وهي تنفذ خطة متكاملة لتدمير كلّ المعوقات التي تعترض طريقها لشنّ الحرب غدًا سواء بالاستهداف المنتظم لنقاط الاستعلام والحرب الإلكترونية أو محطات التأثير على الطائرات المسيّرة ومرابض المدفعية والقبة الحديديّة ومؤخرًا بدأت بتدمير تحصينات الاحتلال في مزارع شبعا وملاحقة كلّ تجمّعات جنوده في الخطوط الأمامية لمنعها من التمركز.

اللواء:

همس

-تمرُّ العلاقة بين مرجع رسمي ومرجعية روحية مسيحية بمرحلة “توتر صامت” حتّى الآن، بسبب عدم تجاوب الأول بإنصاف مدير عام أُبعد عن مركزه بسبب خلافه مع وزيره!

غمز

-يرفض بعض الأطباء الجرَّاحين إجراء عمليات لمرضاهم على حساب وزارة الصحة بحجة التأخير الحاصل في تسديد مستحقاتهم المالية من قبل الوزارة!

لغز

-لوحظ أن بورصة أسماء المرشحين الرئاسيِّين نشطت في الفترة التي راجت فيها توقعات نجاح مفاوضات إنهاء الحرب على غزَّة، ثمّ عادت إلى البرود بعد التصعيد “الإسرائيلي” في رفح والجنوب اللبناني!

نداء الوطن:

-يردّد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أنّ هبة المليار دولار التي ستقدم للبنان، هي عبارة عن “تجميعة” على أربع سنوات لكل برامج المساعدات والهبات التي تقدم بالأساس للبنان منذ فترة، تحت عناوين صحية وتعليمية وأمنية… في ما المبلغ الإضافي الجديد المرتقب لا يتجاوز الـ170 مليون دولار.

-يتردّد أنّ تعديل قانون الانتخابات مربوط باستحقاق رئاسة الجمهورية ليعاد النظر ببعض الدوائر الانتخابية وبالصوت التفضيلي الواحد واستبداله بنظام الصوت التفضيلي المزدوج.

الجمهورية:

-تفادى قطب سياسي تحميل مبادرة أحد الدبلوماسيين حيال شخصية حزبية أكثر ممّا تحمله في الحقيقة.

-قالت أوساط سياسية إنّ الحرب التي مرّ عليها 7 أشهر ممكن أن تستمر لسبعة أشهر أخرى أو أكثر ولا يجوز إبقاء لبنان من دون رئيس.

-سألت أوساط متابعة عن أي منطق يرفض المجتمع الدولي تمويل عودة النازحين ويفرض على اللبنانيين التسليم ببقائهم في لبنان؟

المصدر: صحف