قصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 01:08

قصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي شرق مدينة رفح

منذ 7 mins 9 May، 2024
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