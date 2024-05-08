محامون هولنديون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 08:58

محامون هولنديون يطالبون بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

منذ 2 ساعة 8 May، 2024
أخبار موقع المنار
أخبار دولية

محامون هولنديون يقدّمون طلبًا للجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو ومسؤولين “إسرائيليين”

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