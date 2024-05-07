تراجع صافي أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 14.5%

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تُواصل المملكة خفض الإنتاج الطوعي.

وقالت المجموعة العملاقة في بيانٍ نُشر في موقع البورصة السعودية (تداول): “بلغ صافي الدخل 102.27 مليار ريال سعودي (27.27 مليار دولار) للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 119.54 مليار ريال سعودي (31.88 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2023”.

وأوضحت “أرامكو” وهي رابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة بشكل كبير للدولة، أنّ التراجع هو “في المقام الأول نتيجة لانخفاض الكميات المباعة من النفط الخام”.

ويبلغ إنتاج السعودية، وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حالياً ما يقارب تسعة ملايين برميل يومياً أيّ أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً.

ويعود ذلك إلى سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما أعلن تحالف “أوبك بلاس” للدول المصدّرة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار حوالى مليوني برميل يومياً في محاولةٍ لدعم الأسعار.

المصدر: مواقع اخبارية