الخارجية القطرية: الوفد القطري سيتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 01:36

الخارجية القطرية: الوفد القطري سيتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين

منذ 15 mins 7 May، 2024
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