مراسل المنار: رشقات رشاشة غزيرة يطلقها العدو من مستعمرة المطلة بإتجاه أحياء بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 00:04
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مراسل المنار: رشقات رشاشة غزيرة يطلقها العدو من مستعمرة المطلة بإتجاه أحياء بلدة كفركلا
منذ 49 mins
6 May، 2024
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