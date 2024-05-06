طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية ويشن غارات عنيفة على أحياء السلام والشوكة والجنينة شرق مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 22:32
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خليل الحية: الوسطاء قالوا لنا ان الرئيس الاميركي يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: نحن ندرس بجدية أي اقتراح من شأنه ان يؤدي الى إطلاق سراح المحتجزين
زعيم المعارضة الصهيونية يدعو الحكومة لاجراء نقاش مستعجل بعد موافقة حماس وارسال وفد الى القاهرة
اسماعيل هنية يطلع وزير الخارجية الايراني على رد حماس على مقترح قطري مصري لوقف العدوان وتبادل الاسرى ورفع الحصار
الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلا القيمين على شؤون الحج: نظرا للأحداث الجارية في غزة فإنّ الحج هذا العام هو حج البراءة
الإمام الخامنئي: ما يحدث في غزة وفلسطين سيبقى في التاريخ وهو مؤشر من شأنه أن يوضح الطريق إلى مستقبل البشرية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مكتب نتنياهو: المجلس الحربي يقرر بالاجماع مواصلة العملية في رفح للضغط عسكريا على حماس
مكتب نتنياهو: اقتراح حماس بعيد عن المتطلبات الاسرائيلية وسنرسل وفدا للقاهرة لاستنفاد امكانية التوصل الى اتفاق مقبول
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الاسد خلال استقباله فالح الفياض: داعمو الارهاب في سوريا والعراق هم انفسهم داعموه بأماكن اخرى مهما تعددت مسمياته
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية ويشن غارات عنيفة على أحياء السلام والشوكة والجنينة شرق مدينة رفح
منذ 26 mins
6 May، 2024
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