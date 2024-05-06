إعلام العدو: ما حصل في المطلة من أصعب الأحداث في الشمال منذ اندلاع الحرب ويخضع لرقابة عسكرية مشددة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 22:32
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الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلا القيمين على شؤون الحج: نظرا للأحداث الجارية في غزة فإنّ الحج هذا العام هو حج البراءة
الإمام الخامنئي: ما يحدث في غزة وفلسطين سيبقى في التاريخ وهو مؤشر من شأنه أن يوضح الطريق إلى مستقبل البشرية
كتائب القسام بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل تستهدف غرفة قيادة العدو في محور نتساريم بصواريخ الـ 107 قصيرة المدى
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
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اساتذة بجامعة شيكاغو: نطالب إدارة الجامعة باحترام حرية التعبير والسماح للطلاب بالتعبير عن آرائهم في الحرم الجامعي
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
إعلام العدو: ما حصل في المطلة من أصعب الأحداث في الشمال منذ اندلاع الحرب ويخضع لرقابة عسكرية مشددة
منذ 2 ساعة
6 May، 2024
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