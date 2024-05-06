إذاعة جيش العدو: الاقتراح الذي وافقت عليه حماس لم توافق عليه “إسرائيل” حتى الأن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 6 2024 - 21:00

إذاعة جيش العدو: الاقتراح الذي وافقت عليه حماس لم توافق عليه “إسرائيل” حتى الأن

منذ 1 ساعة 6 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة