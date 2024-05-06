كتائب القسام بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل – الجبهة الشعبية – القيادة العامة تستهدف غرفة قيادة للعدو في محور “نتساريم” بصواريخ الـ “107” قصيرة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 17:56

كتائب القسام بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل – الجبهة الشعبية – القيادة العامة تستهدف غرفة قيادة للعدو في محور “نتساريم” بصواريخ الـ “107” قصيرة المدى

منذ 13 mins 6 May، 2024
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