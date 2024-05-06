السيد رئيسي وبارزاني يتفقان على التنسيق بين طهران وبغداد وإقليم كردستان لحماية استقرار المنطقة

استقبل الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، في طهران اليوم الاثنين، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الذي وصل إيران في زيارة رسمية.

وخلال اللقاء الذي حضره نائبا الرئيس ووزير الداخلية ووفد من رئاسة إقليم كردستان، أكّد الجانبان على تعزيز العلاقات بين إيران والعراق وإقليم كردستان على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

كما شددا على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري والعلاقات الإقتصادية، إلى جانب الإشادة بالعلاقات العريقة والتاريخية بين إيران وإقليم كردستان.

وأعرب السيد رئيسي عن شكر وتقدير الجمهورية الإيرانية لإقليم كردستان على التسهيلات والمساعدات التي يقدمها للزوار الإيرانيين الذين يقصدون العتبات المقدسة في جنوب العراق.

من جهته، شكر نيجيرفان بارزاني دعم إيران ومساعداتها للعراق والإقليم.

إلى ذلك، أكّد الجانبان خلال اللقاء ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين إيران وبين العراق وإقليم كردستان لحماية الأمان والاستقرار في المنطقة.

يٌذكر أنّ هذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عامًا، يعتزم خلالها رئيس بارزاني تعزيز العلاقات بين الإقليم وطهران، عبر مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين. وتأتي هذه الزيارة بعد جولة مباحثات موسعة مع القادة السياسيين في بغداد، قال رئيس الإقليم إنه يدشن فيها مرحلة جديدة من العلاقات.

المصدر: وكالة ارنا