باكستان تنجح بإطلاق أول مركبة مدارية إلى سطح القمر تتضمن قمرا اصطناعيا

أعلنت باكستان عن نجاح اول عملية إطلاق مركبة مدارية إلى سطح القمر تتضمن قمرا اصطناعيا من موقع (هينان) الصيني، فيما يمثل إنجازا تاريخيا لبرنامج الفضاء الباكستاني.

وذكر (راديو باكستان) أن باكستان أطلقت أول بعثة لها إلى المدار القمري بالتعاون بين معهد تكنولوجيا الفضاء الباكستاني ووكالة الفضاء الوطنية الباكستانية وجامعة شنغهاي الصينية.

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف عن تهنئتهما للأمة الباكستانية على الإطلاق الناجح للبعثة الباكستانية الأولى للقمر.

وقال رئيس الوزراء في بيان له إن “هذا الإنجاز سيساعد في بناء قدرة باكستان في مجال الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية إلى جانب فتح سبل جديدة للبحث العلمي والتنمية الاقتصادية والأمن القومي”.

وستدور هذه المركبة حول القمر لأشهر عدة لجمع بيانات وصور مفصلة ودقيقة من جميع الجوانب والمواقع على سطح القمر.

وسيكون الهدف الرئيسي وراء هذه المهمة الفضائية هو دعم البحث العلمي وتعزيز التقدم التكنولوجي وتحفيز المبادرات التعليمية في مجال استكشاف الفضاء.

ويأمل العلماء والمهندسون المشاركون في هذه المهمة أن تساهم البيانات والصور التي سيحصلون عليها من القمر الصناعي في زيادة فهم جيولوجيا القمر وتركيبته السطحية وتاريخ تطوره.

المصدر: مواقع اخبارية