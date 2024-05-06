مستشفى “سوروكا” بالنقب: لا يزال 3 جنود من الجيش الإسرائيلي والذين أُصيبوا بالقصف على منطقة كرم أبو سالم في حالة خطيرة وتحت التخدير – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 11:30

مستشفى “سوروكا” بالنقب: لا يزال 3 جنود من الجيش الإسرائيلي والذين أُصيبوا بالقصف على منطقة كرم أبو سالم في حالة خطيرة وتحت التخدير

منذ 1 ساعة 6 May، 2024
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