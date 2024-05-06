إذاعة جيش العدو: القتلى من كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي والكتيبة 931 التابعة للواء ناحال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 6 2024 - 00:34

إذاعة جيش العدو: القتلى من كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي والكتيبة 931 التابعة للواء ناحال

منذ 2 ساعة 5 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة