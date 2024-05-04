كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل تمركزاً لجنود العدو على طول خط الامداد لمحور “نتساريم” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 14:34
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حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ211 على التوالي بدعم أميركي وغربي
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: هناك مجاعة واسعة في شمال غزة وهي تتجه نحو الجنوب
كتائب الشهيد عمر القاسم: أطلقنا قذائف هاون على تجمع لآليات الاحتلال في محور "نتساريم"
اعلام العدو: اجلاء عدد من الجنود "الاسرائيليين" المصابين بدرجات متفاوتة من قطاع غزة إلى مستشفيات مختلفة بخمس مروحيات
تظاهرة مليونية في ميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء ومسيرة جماهيرية في صعدة دعما لغزة
القوات اليمنية: نعلن بدء مرحلة استهداف السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الصهيونية المتجهة للكيان من البحر المتوسط
حركة حماس: ما يقوم به اخواننا في اليمن من اسناد لشعبنا ومقاومتنا هو ترجمة عملية للمواقف التاريخية لشعب اليمن الاصيل
الرئيس التركي: قررنا وقف كل الصادرات الى "اسرائيل" الى حين رفع القيود المفروضة على ايصال المساعدات الى غزة
الخارجية الصهيونية: نبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها الاتفاقيات التجارية بين الجانبين
الشيخ نعيم قاسم للمنار: المقاومة انتصرت لانها منعت العدو من تحقيق اهدافه المتمثلة بسحق المقاومة وتحرير المحتجزين
الشيخ قاسم للمنار: محور المقاومة اثبت انه جدير بدعم القضية الفلسطينية وردع "اسرائيل" واميركا وجدير بالتحرير
الشيخ قاسم للمنار: اذا كان العدو يستعد للحرب فنحن انهينا الاستهدادات ونحنا جاهزون لكل الخيارات
الشيخ قاسم للمنار: ما فعلناه حمى لبنان والمقاومة من اثمان اكبر بتضحيات المجاهدين وعوائلهم الذين يشرفون لبنان والعالم
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
حركة حماس: نثمن عاليا المواقف الشجاعة التي اعلنها الاخوة في قيادة انصار الله والقوات المسلحة في اليمن الشقيق
حركة حماس: ما يقوم به اخواننا في اليمن من اسناد لشعبنا ومقاومتنا هو ترجمة عملية للمواقف التاريخية لشعب اليمن الاصيل
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل تمركزاً لجنود العدو على طول خط الامداد لمحور “نتساريم”
منذ 2 ساعة
4 May، 2024
عاجل
كتائب شهداء الأقصى
محور نتساريم
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