في اليوم الـ 211 للعدوان على غزة… تكثيف العدو غاراته على رفح ووفد “حماس” في القاهرة لاستكمال المفاوضات

في اليوم الـ211 من عدوانها على قطاع غزة، واصل جيش العدو الاسرائيلي قصفه المنازل لا سيما في رفح جنوبي القطاع، مما أدى لسقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

سياسياً، يتوجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت إلى القاهرة لاستكمال مباحثات صفقة التبادل، مؤكدة مطلبها بإنهاء الحرب، وتعاملها الإيجابي مع المقترح المصري المتوقع أن ترد عليه اليوم.

يأتي ذلك في وقت سبق أن أعلنت فيه الحركة أن “قوى المقاومة الفلسطينية عازمة على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة السكان وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

في المقابل نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن واشنطن “تنتظر موافقة حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.

وبالرغم من حديثه عن مفاوضات يجب أن تؤدي إلى وقف العدوان، زاعماً أن “العقبة الوحيدة بين سكان غزة ووقف إطلاق النار هي حماس”، حسب قوله، لوّح بلينكن بمضي العدو قدماً في خططه لاجتياح رفح، معتبراً أن شرط بلاده الوحيد هو “تقديم خطة واضحة لحماية المدنيين”، على حد تعبيره.

كما قال إنه “بالإمكان وجود دولة فلسطينية مع الحفاظ على أمن “إسرائيل””، حسب زعمه.

تطورات العدوان

طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تكثيف العدوان على رفح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

◾ تغطية صحفية: ” صاروخ إسرائيلي لم ينفجر سقط على منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة” pic.twitter.com/sDN25PIr9e — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 4, 2024

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار تجاه عدة أحياء شمال غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي في محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع. وذكر سكان محليون أن آليات إسرائيلية أطلقت النار في المنطقة الجنوبية لحي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية محيط محطة توليد الكهرباء شمالي مخيم النصيرات.

وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني، 3 شهداء و3 إصابات من تحت أنقاض منزل عائلة الحوراني الذي قصفته طائرات الاحتلال في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.

وارتقى شهيدان، أحدهما طفل، وأصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال شقتين لعائلتي شقفة وأبو العينين بحي الجنينة شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع، ويجري البحث عن مفقود تحت الأنقاض. وقصفت مدفعية الاحتلال شرق جباليا شمال غزة.

⬅️ شاهد ..

الصحفي حازم سليمان يروي تفاصيل قصف الاحتلال لمنزله شرق رفح الليلة الماضية pic.twitter.com/9fz4WHcsOG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 4, 2024

وبعد منتصف الليل، استشهد مواطنان وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة البلبيسي في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين.

وأفادت مصادر محلية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة أرض الشنطي شمال مدينة غزة.

ووصلت إصابات لمستشفى العودة بمخيم النصيرات جراء غارة للاحتلال في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين.

أونروا: الحرب على غزة تستهدف النساء

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن إسرئيل تواصل استهداف النساء في قطاع غزة، واصفة الحرب بأنها “حرب على النساء”. وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 10 آلاف امرأة قتلن وأصيبت 19 ألفا أخرى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة أنه في المتوسط يفقد 37 طفلا في غزة أمهاتهم كل يوم. نساء غزة يفقدن يوميا أحبابهن جراء استمرار العدوان الإسرائيلي (الفرنسية) وأوضحت أن ظروف الحياة “مروعة” لأكثر من 155 ألف أمرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، حيث يواجهن صعوبات في الوصول إلى المياه والمرافق الصحية.

بوريل: أوروبا بحاجة إلى توحيد موقفها بشأن الحرب على غزة وتعزيز مساعيها لحل الدولتين

من جهته، رأى منسق السياسة الخارجيّة بالإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ “أوروبا بحاجة إلى موقف موحد بشأن الحرب بين “إسرائيل” وحماس في غزة”، داعيًا إلى “تحويل هذا الموقف إلى أفعال وليس مجرد تصريحات”.

وفي كلمة له من جامعة أكسفورد في لندن، أمس الجمعة، قال بوريل إنّ “هناك حاجة ملحة إلى المزيد من السعي للتوصل إلى حل الدولتين وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”. وأكّد بوريل أنّه “يتعيّن على المجتمع الدولي أن يشارك بشكل أكبر في إنجاز هذا الحل، ونقول لأولئك الذين يقولون إنهم لا يريدون حل الدولتين، ماذا تريدون؟ وما هو الحل الخاص بكم؟”.

كما شدد بوريل على “ضرورة سعي الأوروبيين لحل هذه الأزمة، لأنها أثارت الإنقسام بينهم، فقد اتحدنا بشأن أوكرانيا، ونحن لا نزال متحدين أمام روسيا، لكننا لم نكن متحدين لإدانة حماس والمطالبة بحرية الرهائن وطلب الدعم الإنساني والمطالبة بحل سياسي”. وفي سياق آخر، أكّد بوريل أنّ “الإتحاد الأوروبي سيبذل كل ما في وسعه من أجل تزويد الأوكرانيين بالدعم العسكري والسياسي”.

المصدر: مواقع إخبارية