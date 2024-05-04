بوريل : الولايات المتحدة فقدت مكانتها المهيمنة في العالم …والصين تتحول…

رأى مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال محاضرة في بريطانيا، أنّ “النظام العالمي الذي نشأ بعد عام 1945 يفقد زخمه، كما نرى صعود الصين وتحولها إلى قوة عظمى”.

وقال جوزيب بوريل، أنّ النظام الدولي بعد الحرب الباردة “لم يعد له وجود الآن، والولايات المتحدة فقدت مكانتها المهيمنة”.

كما اعتبر أنّ “هذا الأمر ليس جيداً”، وعلى هذه الخلفية يجب تحديد دور الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكن ذلك سيعتمد على “كيفية استجابتنا للتهديدات المتزايدة، وهذا أمر ذو أهمية ملحة، حيث نسمع تحذيرات من أن أوروبا قد تنقرض”.

كذلك، أعلن بوريل، أنه لا توجد وحدة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه روسيا و”البعض يعتبرها صديقاً جيداً”.

المصدر: نوفوستي