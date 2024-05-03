حركة حماس: نؤكد الروح الايجابية وذاهبون الى القاهرة  ‫للتوصل الى اتفاق لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 23:34

حركة حماس: نؤكد الروح الايجابية وذاهبون الى القاهرة  ‫للتوصل الى اتفاق لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين

منذ 26 mins 3 May، 2024
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