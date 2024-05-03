فصائل المقاومة الفلسطينية: نعتز ونفخر بهذه المواقف اليمنية التي تعلن باسم كل العرب والمسلمين أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة جمعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 18:30

فصائل المقاومة الفلسطينية: نعتز ونفخر بهذه المواقف اليمنية التي تعلن باسم كل العرب والمسلمين أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة جمعاء

منذ 7 mins 3 May، 2024
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