مسيرة حاشدة في العاصمة الأردنية عمان تطالب بحراك عربي وعالمي ضد إبادة وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 14:48

مسيرة حاشدة في العاصمة الأردنية عمان تطالب بحراك عربي وعالمي ضد إبادة وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 3 May، 2024
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