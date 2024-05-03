السلطات الأمريكية تكشف عن تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور

ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن تقديرات سلطات ولاية ميريلاند، أن تكلفة بناء جسر جديد في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية ليحل محل الجسر الذي انهار نهاية مارس/آذار الماضي، ستتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار.

وقالت الصحيفة في بيان إن “إعادة بناء جسر بالتيمور الذي دمرته سفينة شحن في مارس/آذار سيتكلف ما بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار”.

وكما صرح وزير النقل في ولاية ماريلاند، بول فيديفيلد، فمن المقرر الانتهاء من بناء الجسر الجديد في خريف عام 2028، ووفقا له، سيتم تصميم الجسر الجديد وفقا لمعايير السلامة الحديثة ولن ينهار في حالة تعطل أي من مكوناته.

وقالت شبكة “فوكس بالتيمور” الأمريكية، يوم 26 مارس/ آذار الفات: “جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدامه بسفينة شحن”.

المصدر: سبوتنيك