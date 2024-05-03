المقاومة الإسلامية في البحرين : استهدفنا عمق الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في البحرين “سرايا الأشتر” عن استهداف عمق الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة.

وقالت سرايا الأشتر في بيان لها أنها استهدفت “مقر الشركة المسؤولة عن النقل البري بالكيان الصهيوني ” تراك نت – Trucknet” في مدينة أم الرشراش في فلسطين المحتلة (إيلات)”. وأوضحت السرايا أنّ الاستهداف تمّ “بتاريخ 27 نيسان الماضي بواسطة الطيران المسيّر دعما للقضية الفلسطينية ونصرة لشعبنا المقاوم في غزة”. وأكّدت المقاومة الإسلاميّة في البحرين أنها “مستمرة في تحركها ودعمها على كافة الأصعدة لشعبنا الصابر في غزة المقاومة، وأنها لن توقف عملياتها إلا بتوقف العدوان الصهيوني على غزة”.

المصدر: قناة المنار