المقاومة الاسلامية تستهدف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وتصيبه اصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 17:06

المقاومة الاسلامية تستهدف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وتصيبه اصابة مباشرة

منذ 10 mins 2 May، 2024
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