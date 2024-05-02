الضفة الغربية | إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من البلدة، وأطلقت خلال مواجهات مع أهالي البلدة قنابل الصوت والغاز السام.

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، وتحاول إنزال أعلام فلسطينية

وتشهد الضفة الغربية مواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن اعتقال الآلاف وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، لليوم 208 على التوالي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و568 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و 765 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

قوات الاحتلال تفرج عن 64 أسيرًا من قطاع غزة بينهم شهيد وجريح

في هذا الوقت أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة أن قوات الاحتلال أفرجت عن 64 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم شهيد وجريح.

وأكدت العلاقات العامة والإعلام الهيئة العامة للمعابر والحدود ، أن الاحتلال أفرج عن 64 أسيرًا اعتقلهم من مناطق مختلفة من قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، منهم بينهم شهيد، وآخر مصاب إصابة بالغة.

وأفادت مصادر لفلسطين اليوم، بأن المصاب جروحه بالغة، حيث جرى تعذيبهم والتنكيل بهم، إذ ألقتهم قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة رفح.

وأضافت المصادر أن بينهم مواطن وصل شهيدا، وهو إسماعيل عبد الباري خضر من مدينة غزة.

وكان الاحتلال قد اعتقل آلاف المواطنين من مدن قطاع غزة خلال العدوان المتواصل، وما زال يعتقلهم وهم من فئات عمرية مختلفة بينهم نساء، كما أعدم آخرين، إضافة إلى تعذيبهم والتنكيل بهم وتكبيل أيديهم بالأصفاد وعصب أعينهم لأيام طويلة داخل مراكز التحقيق وفي السجون الإسرائيلية.

يذكر أن منظمات دولية وحقوقية، أوردت في تقارير عدة، شهادات مروعة وانتهاكات بحق معتقلي غزة، وطالبت المجتمع الدولي مرارا بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم.

المصدر: مواقع