زلزال يضرب شرق تايوان

أعلنت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان عن وقوع هزة أرضية قبالة الساحل الشرقي للبلاد، تبلغ قوتها 5.1 درجة.

وبحسب الأرصاد الجوية، وقع الزلزال في الساعة 10:07 بالتوقيت المحلي (05:07 بتوقيت موسكو) على بعد 44 كم جنوب شرقي مقاطعة تايتونغ (يتجاوز عدد السكان 200 ألف نسمة).

وأظهرت بيانات الهيئة أن مركز الزلزال كان يقع في البحر، على بعد 44 كيلومترا جنوب شرق قاعة مقاطعة تايتونغ، على عمق 11.7 كيلومتر.

وكانت شدة الزلزال، التي تقيس التأثير الفعلي لحدث زلزالي، هي الأعلى في الجزيرة، حيث تم قياس شدة الزلزال بـ3 على مقياس الشدة المكون من 7 مستويات في تايوان.

وأظهرت بيانات الهيئة أن قوة الزلزال بلغت درجتين في أجزاء أخرى من تايتونغ وفي مقاطعتي هوالين وبينجتونغ.

المصدر: focus taiwan