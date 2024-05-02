حماس: نثمن عالياً موقف الرئيس الكولومبي “غوستافو بيترو” الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ونعتبر هذا الموقف انتصاراً لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 2 2024 - 01:46

حماس: نثمن عالياً موقف الرئيس الكولومبي “غوستافو بيترو” الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ونعتبر هذا الموقف انتصاراً لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة

منذ 1 ساعة 2 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة