6 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال لمدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 22:34

6 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال لمدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 46 mins 1 May، 2024
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