السيد الخامنئي: إجبار دول المنطقة على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يحل أي مشكلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 12:06
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توغل محدود لآليات العدو لشرق مدينة دير البلح جنوب غزة
سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو في محيط منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة
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الإمام السيد علي الخامنئي: لن تتم تسوية الأزمة في فلسطين إلا بعودة الأرض إلى أصحابها الحقيقيين
مسؤول بحماس لرويترز: تصريحات بلينكن عن وقف إطلاق النار محاولة للضغط على الحركة وتبرئة "إسرائيل"
مسؤول بحماس لرويترز: الحركة لا تزال تبحث عرض وقف إطلاق النار الآخير
المقاومة الإسلامية استهدفت انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية
يديعوت أحرونوت العبرية:الجيش"الإسرائيلي"أوصى بعدم إقامة الاحتفال السنوي هذا العام في جبل ميرون بسبب تصعيد حزب الله
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الإمام السيد علي الخامنئي: لن تتم تسوية الأزمة في فلسطين إلا بعودة الأرض إلى أصحابها الحقيقيين
يديعوت أحرونوت العبرية:الجيش"الإسرائيلي"أوصى بعدم إقامة الاحتفال السنوي هذا العام في جبل ميرون بسبب تصعيد حزب الله
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الإمام السيد علي الخامنئي: ليس بوسع الصهاينة ومن يدعمهم إبعاد غزة عن الرأي العام العالمي
الإمام السيد علي الخامنئي: غزة هي القضية الأولى في العالم
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المجلس السياسي الأعلى باليمن: كل سفن دول العالم آمنة في مرورها باستثناء سفن العدو الإسرائيلي أو المرتبطة به
الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد الخامنئي: إجبار دول المنطقة على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يحل أي مشكلة
منذ 12 mins
1 May، 2024
عاجل
السيد الخامنئي
ايران
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