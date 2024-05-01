الامام السيد علي الخامنئي: سلوك أمريكا يؤكد صحة شعار الموت لأمريكا الذي نرفعه وعدم الثقة بها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 12:06

الامام السيد علي الخامنئي: سلوك أمريكا يؤكد صحة شعار الموت لأمريكا الذي نرفعه وعدم الثقة بها

منذ 13 mins 1 May، 2024
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