الامام السيد علي الخامنئي: لن تتم تسوية الازمة في فلسطين الا بعودة الارض الى اصحابها الحقيقيين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 12:06

الامام السيد علي الخامنئي: لن تتم تسوية الازمة في فلسطين الا بعودة الارض الى اصحابها الحقيقيين

منذ 27 mins 1 May، 2024
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