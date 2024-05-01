المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا بقذائف المدفعية جنود ‏العدو ‏الإسرائيلي أثناء قيامهم بأعمال التمشيط الى داخل الأراضي اللبنانية غرب موقع جل العلام – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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May 1 2024 - 01:06

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا بقذائف المدفعية جنود ‏العدو ‏الإسرائيلي أثناء قيامهم بأعمال التمشيط الى داخل الأراضي اللبنانية غرب موقع جل العلام

منذ 2 ساعة 30 April، 2024
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